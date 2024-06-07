Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Архівне фото: ДСНС

У Миколаївській області 7 червня вогнеборці ліквідували сім пожеж, п'ять з яких — суха трава та чагарники у Баштанському, Первомайському районах області та Миколаєві.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що внаслідок необережного поводження з вогнем громадян горіло 1,7 гектара території.

Як повідомляють вогнеборці, в житловому секторі вогнеборці працювали два рази. Зокрема, у селі Мішково-Погорілове Миколаївського району горіли легкові автомобілі Opel Zafira, Chevrolet Captiva та покрівля гаражу на території приватного домоволодіння.

В іншому випадку пожежа виникла у Миколаєві. По прибуттю відділення з’ясовано, що осередок займання знаходиться в господарчій будівлі, після чого горіння перекинулось на дах та перекриття будівлі. Рятувальники ліквідували його площею 60 квадратних метрів. Медики на місці надали допомогу одній з мешканок.

Нагадаємо, вранці 28 травня росіяни атакували дронами цивільний об'єкт в Очакові. Через обстріл спалахнула двоповерхова будівля, де розташовані магазин та фітнес-зал. Наразі ці приміщення не експлуатуються через безпекову ситуацію.