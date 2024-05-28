Наслідки російської атаки по Снігурівці. Фото: ДСНС

У понеділок, 27 травня, внаслідок російського обстрілу по Снігурівці загинули троє людей, ще шестеро постраждали, серед них двоє неповнолітніх.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вчора, 27 травня, о 14:00 ворог завдав ракетного удару по цивільних об’єктах у місті Снігурівка.

Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у кав'ярні, автомагазині та шиномонтажі, яку було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування та шість автівок.

«Двоє поранених в Снігурівці знаходяться в реанімації, їх стан стабільно тяжкий», — повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також вчора о 08:20, 09:11, 10:40, 18:36 та сьогодні, 28 травня, о 05:43, росіяни обстрілювали з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, останній удар по Миколаєву стався 15 травня. Росіяни завдали ракетного удару по одному з підприємств в Миколаєві.

Вибух у місті пролунав об 11:33. Місцеві мешканці спостерігали величезний стовп диму. У Telegram-каналі Миколаївський Ваньок повідомили, що постраждав цивільний об’єкт.

Раніше у ніч на 28 квітня росіяни вдарили по готелю «Optima River Миколаїв». Тоді у його будівлю та на територію влучили три з пʼяти «Шахедів». Ці декілька вибухів близько пʼятої години ранку почув увесь Миколаїв. Проте військових там не було — лише відвідувачі та працівники готелю, розповіли «НикВести» в «Optima River Миколаїв».

Також нагадаємо, що вночі 10 квітня російська армія запустила по Миколаївській області ударні дрони Shahed 131/136. 12 з них вдалося збити, однак є і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі.