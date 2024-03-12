Ракетна атака на Кривий Ріг. Фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилась до 36, серед них 7 дітей.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

В результаті ворожого удару російських окупантів загинуло вже троє людей.

«Троє загиблих у Кривому Розі. На жаль... Постійно збільшується й число постраждалих. Як і кількість дітей серед них. Їх вже 7», — повідомив Сергій Лисак.

Загалом людей, які зазнали травм — 36. Сергій Лисак зазначив, що це цифра зафіксована станом на 20:20.

«Вдячний кожному, хто поруч з містянами, які у стані шоку. Тільки терористи здатні скеровувати смертоносну зброю на мирних», — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Кривому Розі.

О 19:43 стало відомо, що у лікарнях знаходяться вже понад 30 постраждалих, 5 у важкому стані. Серед поранених — дитина.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на наслідки російської ракетної атаки по багатоповерхівках у Кривому Розі. Президент доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує.

Зазначимо, що 3 лютого російські війська атакували «шахедами» об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу. Без світла в регіоні залишилися майже 15 тисяч людей. Унаслідок російської атаки із застосуванням є влучання та сталися пожежі.