Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки по Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці.

Про це він повідомив у Telegram.

За попередньою інформацією внаслідок атаки двоє людей загинули. Також є поранені. Лікарі надають необхідну допомогу.

Оновлено о 19:43

У Кривому Розі у лікарнях знаходяться вже понад 30 постраждалих, 5 у важкому стані. Серед поранених — дитина.

Внаслідок атаки по Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці, Фото: Дніпропетровська ОВА Внаслідок атаки по Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці, Фото: Дніпропетровська ОВА Внаслідок атаки по Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці, Фото: Дніпропетровська ОВА

Зазначимо, що 3 лютого російські війська атакували «шахедами» об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу. Без світла в регіоні залишилися майже 15 тисяч людей. Унаслідок російської атаки із застосуванням є влучання та сталися пожежі.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині. Також вночі захисники збили чотири ворожих безпілотники.

10 березня війська РФ обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.