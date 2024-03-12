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5 ракет зруйнували школу / Репортаж з Березнегуватого Жителі Березнегуватого розповідають про руйнування Жителі Березнегуватого розповідають про руйнування

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