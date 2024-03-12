За минулу добу російські війська обстріляли Очаківьку громаду на Миколаївщині. Також вночі захисники збили чотири ворожих безпілотники.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
«Учора, 11 березня, о 10:35, 16:45 та сьогодні вночі, 12 березня, о 01:41 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Також 11 березня о 16:05 під артилерійськими ударами перебував Очаків. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.
Вночі 12 березня сили протиповітряної оборони збили на Миколаїщині чотири російські безпілотники типу Shahed 131/136.
Нагадаєме, що 10 березня війська РФ обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.
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За минулу добу російські війська обстріляли Очаківьку громаду на Миколаївщині. Також вночі захисники збили чотири ворожих безпілотники.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
«Учора, 11 березня, о 10:35, 16:45 та сьогодні вночі, 12 березня, о 01:41 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Також 11 березня о 16:05 під артилерійськими ударами перебував Очаків. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.
Вночі 12 березня сили протиповітряної оборони збили на Миколаїщині чотири російські безпілотники типу Shahed 131/136.
Нагадаєме, що 10 березня війська РФ обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.