Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «НикВести»

Російсько-окупаційні війська ввечері 10 червня завдали ракетного удару по громаді в Миколаївській області. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та авто цивільних.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Удар стався о 18:49 по Горохівській громаді в Баштанському районі. На місці атаки, що прийшлась по нежитловій території, виникла пожежа господарчої споруди та сухої трави, яка була оперативно ліквідована.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено чотири приватних домоволодіння та один автомобіль. Серед місцевих ніхто не постраждав.

До цього вранці 10 червня артилерійських обстрілів зазнало село Дмитрівка в Куцурубській громаді. Там загорілась територія фермерського господарства та постраждала господарська будівля.

О 15:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Пошкоджений автомобіль. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області Місце удару по громаді на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Удар по Снігурівці 27 травня

Нагадаємо, в травні ракетного удару зазнала Снігурівка. Росіяни поцілили по території автомийки.

Під вечір на місці удару рятувальники дістали тіла двох загиблих. Також через удар постраждали 5 людей. Двоє з них — 17-річні дівчина та хлопець.

Наступного дня стало відомо, що загинули троє людей, ще шестеро постраждали, серед них двоє неповнолітніх.