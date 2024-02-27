В понеділок 26 лютого російські війська 6 разів обстріляли Миколаївську область. Під ударом опинилися дві громади — Куцурубська та Очаківська.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
О 08:24, 14:53 та 17:10 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
«Також учора, 26 лютого, о 08:31, 15:03 та 17:09 ворог здійснив артилерійські обстріли по Куцурубській громаді. Постраждалих немає», — написав начальник ОВА Віталій Кім.
Нагадаємо, раніше, 25 лютого, російські окупанти також атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.
Читайте статтю «НикВести» «Очаків: чим живе та про що мріє прифронтове місто».
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В понеділок 26 лютого російські війська 6 разів обстріляли Миколаївську область. Під ударом опинилися дві громади — Куцурубська та Очаківська.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
О 08:24, 14:53 та 17:10 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
«Також учора, 26 лютого, о 08:31, 15:03 та 17:09 ворог здійснив артилерійські обстріли по Куцурубській громаді. Постраждалих немає», — написав начальник ОВА Віталій Кім.
Нагадаємо, раніше, 25 лютого, російські окупанти також атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.
Читайте статтю «НикВести» «Очаків: чим живе та про що мріє прифронтове місто».