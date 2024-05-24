Минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що учора, 23 травня, о 13:58 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади.
Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Силами та засобами протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.
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Минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що учора, 23 травня, о 13:58 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади.
Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Силами та засобами протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.