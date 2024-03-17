Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «НикВести»

Вдень 17 березня російська армія завдала удару балістичними ракетами по Миколаєву. Наразі відомо про п'ятьох поранених.

Про повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Як відомо, озброєння було запущене з Криму — з того самого місця, як і в пʼятницю по Одесі. Станом на 14:55 відомо про пʼятьох постраждалих.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що пошкоджень зазнали багато приватних будинків — вікна та дахи. Також повилітали вікна і в квартирах. Пошкоджено автівки.

Нагадаємо, за минулу добу 16 березня росіяни знову обстріляли дві громади на Миколаївщині. Над областю знищили «Шахед».