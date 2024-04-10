На Миколаївщині внаслідок обстрілу виникла пожежа. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

У ніч проти 10 квітня російські війська атакували Одеську та Миколаївську область, влучивши, зокрема, в об'єкти енергетичної інфраструктури. Через атаку постраждали троє людей.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Зазначається, що на Миколаївщині росіяни теж поцілили по об'єкту енергетики. Спалахнула пожежа, вогнеборці її локалізували. Наслідки уточнюються, але постраждалих немає.

Крім того, уламки збитих дронів спричинили пожежу на рекреаційному об'єкті в прибережній смузі Очаківської громади. Вогонь загасили. Постраждалих немає.

Зокрема, Одещину росіяни атакували під ранок ракетами, зокрема й балістичними: вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства.

Також в Одесі внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок і кілька автівок. Відомо про одного постраждалого, розповів міський голова Геннадій Труханов.

Нагадаємо, що вночі 10 квітня російська армія запустила по Миколаївській області ударні дрони Shahed 131/136. 12 з них вдалося збити, однак є і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі.