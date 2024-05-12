Обстріл Миколаєва 11 квітня. Фото для ілюстрації

Учора, 11 травня, російські війська з артилерії обстрілювали Очаків Миколаївської області. Загиблих та постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Учора, 11 травня, о 17:21 та 17:57 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 11 травня, російські окупанти вдарили по Тягинці Бериславського району Херсонської області. Один з запущених КАБів влучив у приватний будинок.

Також вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури у селі Первомайське.