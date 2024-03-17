Росіяни обстріляли дві громади Миколаївщини / Архівне фото «НикВести»

За минулу добу росіяни знову обстріляли дві громади на Миколаївщині. Над областю знищили «Шахед».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У ніч на 17 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено «Шахед».

16 березня, о 09:31 та 14:15 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади.

О 14:20 росіяни обстріляли Очаків, внаслідок чого пошкоджень зазнала будівля.

Крім того, вчора о 21:53 та сьогодні о 01:35 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 14 березня силами та засобами протиповітряної оборони у Миколаївській області знищено один БпЛА типу Shahed 131/136.