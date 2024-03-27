Російські війська завдали удару по Миколаєву. Для атаки використали, імовірно, балістичну зброю, унаслідок чого постраждали 6 людей.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Станом на 15:29 у місті постраждали від удару шість чоловік, одна людина перебуває у важкому стані.
За словами Сєнкевича, зараз зʼясовують наслідки удару по місту. Міський голова пообіцяв згодом надати інформацію про це.
А в Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Нагадаємо, обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару одна жінка загинула, що 10 людей постраждали.
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
Російські війська завдали удару по Миколаєву. Для атаки використали, імовірно, балістичну зброю, унаслідок чого постраждали 6 людей.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Станом на 15:29 у місті постраждали від удару шість чоловік, одна людина перебуває у важкому стані.
За словами Сєнкевича, зараз зʼясовують наслідки удару по місту. Міський голова пообіцяв згодом надати інформацію про це.
А в Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Нагадаємо, обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару одна жінка загинула, що 10 людей постраждали.