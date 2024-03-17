Внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву, що стався 17 березня, в лікарні померла одна людина.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Загалом від атаки постраждали шестеро людей, зокрема дитина.
Сили оборони півдня зауважили, що тактика дій російських військ під час атаки на Миколаїв ідентична удару по Одесі 15 березня.
«Пообіді ворог підступно вдарив балістикою по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно Іскандер-М», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу 16 березня росіяни знову обстріляли дві громади на Миколаївщині. Над областю знищили «Шахед».
Внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву, що стався 17 березня, в лікарні померла одна людина.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Загалом від атаки постраждали шестеро людей, зокрема дитина.
Сили оборони півдня зауважили, що тактика дій російських військ під час атаки на Миколаїв ідентична удару по Одесі 15 березня.
«Пообіді ворог підступно вдарив балістикою по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно Іскандер-М», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу 16 березня росіяни знову обстріляли дві громади на Миколаївщині. Над областю знищили «Шахед».