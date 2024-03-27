Минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що вдень, 26 березня, о 14:00 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у ніч на 25 березня війська РФ вчергове атакували територію Миколаївської області. Внаслідок удару ворожого дрону було влучено в енергетичний об'єкт.
Уламки безпілотників впали також в одному з мікрорайонів Миколаєва.
Минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що вдень, 26 березня, о 14:00 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у ніч на 25 березня війська РФ вчергове атакували територію Миколаївської області. Внаслідок удару ворожого дрону було влучено в енергетичний об'єкт.
Уламки безпілотників впали також в одному з мікрорайонів Миколаєва.