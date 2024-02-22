Російські окупанти атакували три громади Миколаївської області — Очаківську, Куцурубську та Галицинівську.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що учора, 21 лютого, о 14:40 ворог спрямував FPV-дрон по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено приватну автівку.
Також вчора о 16:10, 23:11 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та о 20:49 по Очакову. Постраждалих немає.
Окрім того, 22 лютого, о 05:20 з РСЗВ ворог вдарив по селу Лимани Галицинівської громади. За попередньою інформацією, постраждала 73-річний місцевий – медична допомога надана на місці. Один житловий будинок зруйновано, кілька прилеглих – пошкоджено. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано.
Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.
Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.
Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.
В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.
Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.
Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.
Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'ять житлових будинків опинилися без опалення.
У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.
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Російські окупанти атакували три громади Миколаївської області — Очаківську, Куцурубську та Галицинівську.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що учора, 21 лютого, о 14:40 ворог спрямував FPV-дрон по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено приватну автівку.
Також вчора о 16:10, 23:11 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та о 20:49 по Очакову. Постраждалих немає.
Окрім того, 22 лютого, о 05:20 з РСЗВ ворог вдарив по селу Лимани Галицинівської громади. За попередньою інформацією, постраждала 73-річний місцевий – медична допомога надана на місці. Один житловий будинок зруйновано, кілька прилеглих – пошкоджено. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано.
Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.
Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.
Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.
В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.
Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.
Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.
Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'ять житлових будинків опинилися без опалення.
У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.