Наслідки атаки РФ на Миколаїв 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Російські окупанти атакували три громади Миколаївської області — Очаківську, Куцурубську та Галицинівську.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Обстріл села Лимани. Фото: Сили оборони півдня Обстріл села Лимани. Фото: Сили оборони півдня Обстріл села Лимани. Фото: Сили оборони півдня

Зазначається, що учора, 21 лютого, о 14:40 ворог спрямував FPV-дрон по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено приватну автівку.

Також вчора о 16:10, 23:11 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та о 20:49 по Очакову. Постраждалих немає.

Окрім того, 22 лютого, о 05:20 з РСЗВ ворог вдарив по селу Лимани Галицинівської громади. За попередньою інформацією, постраждала 73-річний місцевий – медична допомога надана на місці. Один житловий будинок зруйновано, кілька прилеглих – пошкоджено. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано.

Атака по Миколаєву 7 лютого

Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.

Обстріл Миколаєва 8 лютого

Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.

Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'ять житлових будинків опинилися без опалення.

У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.