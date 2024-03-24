Наслідки обстрілу Миколаєва 17 березня. Архівне фото «НикВести»

Протягом 23 березня російські війська завдали чотири ракетних ударів по території Миколаївської області. Поранених та загиблих немає.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адмінстрації.

Зазначається, що ввечері 23 березня російські війська здійснили два ракетні удари по Вознесенському району Миколаївської області.

«Уночі, 23 березня, близько 22:45 та 22:51 ворогом здійснено два ракетних удари по відкритій території за межами населених пунктів Вознесенського району. Тип ракет встановлюється. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Крім того, ввечері 23 березня російські війська вдарили двома ракетами по Миколаївському району.

«Ворог поцілив по відкритій території за межами населених пунктів. Тип ракет встановлюється. Постраждалих немає», – повідомляє пресслужба ОВА.

Також зазначається, що вночі, 24 березня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили три російських БпЛА типу «Shahed-136/131» у Миколаївській області.

Нагадаємо, 21 березня російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури в центрі Миколаєва. Обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25.

Удар балістикою по Миколаєву 17 березня

Вдень 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний.

Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше.

На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.