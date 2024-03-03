Вранці, 3 березня, росіяни знову обстріляли середмістя Херсона з окупованого лівожережжя. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок.
Про це повідомлили у Херсонська ОВА.
«Під ударом опинився Корабельний район. Є «прильот» у житловий будинок, пошкоджено вікна», — йдеться у повідомленні.
65-річний чоловік отримав поранення уламками. Він відмовився від госпіталізації.
Нагадаємо, що на Херсонщині внаслідок російських обстрілів 2 березня загинула людина, ще одна отримала поранення. Росіяни протягом доби обстріляли 21 населений пункт.
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Вранці, 3 березня, росіяни знову обстріляли середмістя Херсона з окупованого лівожережжя. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок.
Про це повідомлили у Херсонська ОВА.
«Під ударом опинився Корабельний район. Є «прильот» у житловий будинок, пошкоджено вікна», — йдеться у повідомленні.
65-річний чоловік отримав поранення уламками. Він відмовився від госпіталізації.
Нагадаємо, що на Херсонщині внаслідок російських обстрілів 2 березня загинула людина, ще одна отримала поранення. Росіяни протягом доби обстріляли 21 населений пункт.