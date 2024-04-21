В Україні тисячі китайських камер можуть передавати інформацію РФ, фото з відкритих джерел

Миколаївська область увійшла у десяток регіонів, які закупили «небезпечні» камери відеоспостереження. За два роки було закуплено 881 камеру, із яких 200 – камери китайських компаній.

Про це повідомляють кореспонденти Nikcenter.

«В Україні під час повномасштабної війни більшість бюджетних коштів за системи відеоспостереження отримують три державні китайські компанії та їхні місцеві дилери. Попри велике розмаїття виробників, лише в деяких регіонах розпорядники послабили залежність від союзника агресора», – йдеться у повідомленні.

Всього на ProZorro Nikcenter знайшов угоди про закупівлю близько 20 тисяч камер відеоспостереження протягом 2022-2023 років. З них понад 12 тисяч – від китайських виробників, щодо яких західні країни запровадили санкції через загрозу витоку даних.

Йдеться про камери китайських компаній Hikvision і Dahua, які активно використовуються по всій країні, попри те, що внесені до списку «міжнародних спонсорів війни». Відзначається, що і Hikvision, і Dahua, що виробляють ці камери, частково належать державним компаніям Китаю.

Ілюстрація: Nikcenter

Найбільше нових відеокамер було придбано в Київській області (2982 камери), Дніпропетровській області (2521 камерах), Львівській області (2235 камер), а також у Києві (1635 камер). Також значне оновлення відеоспостереження відбулося у Харківській області (1230 камер), Чернівецькій області (1008 камер), Закарпатській області (946 камер) та Одеській області (901 камера). У першу десятку також увійшли Тернопільська область, де придбали 837 камер, та Миколаївська область з 881 закупленою камерою.

Ілюстрація: Nikcenter

Нагадаємо, депутати Миколаївської міської ради збільшили на 20 мільйонів гривень фінансування програми «Безпечне місто» у 2024 році.

У Миколаєві камерами планують облаштувати 270 ділянок у різних районах міста, а будівництво розбито на чотири черги:

І черга — Центральна частина міста. Там облаштують 88 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 86 камер фіксації автомобільних номерів та 52 оглядових камер.

ІІ черга будівництва — Херсонське шосе/Соляні. Це також 88 ділянок, на яких буде встановлено 91 камер фіксації державних номерних знаків та 38 оглядових камер.

ІІІ черга будівництва — Погранична/проспект Богоявленський, що включатиме 54 ділянки відеонагляду з 97 камерами фіксації державних номерних знаків;

ІV черга — Старий центр/Космонавтів: 40 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 93 камери фіксації державних номерних знаків та 5 оглядових камер.

Програма «Безпечне місто» забезпечує цілодобове відображення оперативної ситуації в реальному часі. Відеокамери забезпечують відеоспостереження та розпізнавання передніх номерів, марок та моделей транспортних засобів для максимальної ефективності безпеки на автомобільних розв’язках.