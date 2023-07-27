Виконавчий комітет Миколаївської міськради оголосив тендер на будівництво системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто» за 70,3 мільйона гривень.

Як розповів у коментарі «НикВести» начальник відділу стандартизації та впровадження електронного управління міськради Дмитро Канарський, впродовж 2023-2025 років планується побудувати чотири черги системи.

Згідно з проєктом, мова йде про будівництво системи відеомоніторингу по всьому Миколаєву шляхом прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку та встановлення обладнання на 270 ділянках у різних районах.

І черга — Центральна частина міста. Там облаштують 88 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 86 камер фіксації автомобільних номерів та 52 оглядових камер.

ІІ черга будівництва — Херсонське шосе/Соляні. Це також 88 ділянок, на яких буде встановлено 91 камер фіксації державних номерних знаків та 38 оглядових камер.

ІІІ черга будівництва — Погранична/проспект Богоявленський, що включатиме 54 ділянки відеонагляду з 97 камерами фіксації державних номерних знаків;

ІV черга — Старий центр/Космонавтів: 40 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 93 камер фіксації державних номерних знаків та 5 оглядових камер.

За словами Дмитра Канарського, також заплановано будівництво власної транспортної оптичної мережі яка поєднає ділянки відеонагляду, центри комутації та центральне серверне обладнання.

У 2023 році планують закінчити першу чергу будівництва: облаштувати 88 ділянок, встановити антивандальні бокси для обладнання з комутаторами, підключити камери.

Також до неї входить монтаж серверного та телекомунікаційного обладнання в адмінбудівлі міськради, монтаж ліній опорної оптичної мережі, монтаж обладнання, налаштування серверів.

В проєкті будівництва зазначається, що загалом система забезпечить, зокрема, цілодобове відображення у реальному часі оперативної ситуації. Також вона варіативно зможе записувати відео: за розкладом, при виявленні руху або примусово вручну.

Вона також має виконувати розширені функції відео та нейроаналітики для забезпечення:

охорони периметрів будівель, споруд, дворів, пам’ятників, скверів, клумб та іншого майна ЖКГ міста;

фіксації звуку розбиття скла, автомобільної сигналізації, агресії у голосі, пострілу;

виявлення скупчення людей з підрахунком кількості осіб у периметрі/об’єкті що охороняється;

контролю за сміттєвими майданчиками та вивозом відходів;

розпізнавання облич та схожих облич з пошуком в архіві зі статистикою їх появ в полі зору різних відеокамер з відображенням на мапі міста;

фіксації порушень ПДР (правил паркування, перетин розподільної лінії, проїзд на червоне світло тощо);

ситуаційної аналітики.

Нагадаємо, що на початку року у додатках до бюджету Миколаєва зазначалося, що будівництво системи коштуватиме 54,6 мільйона гривень. Таким чином, його вартість збільшилася майже на 16 мільйонів.

— Розробку проектно-кошторисної документації «Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відео аналітики «Безпечне місто Миколаїв» було завершено у 2021 році. Роботи з початку будівництва було заплановано на 2022 рік, але роботи були вимушено відкладені. У 2023 році перед початком будівництва у зв’язку із зростанням цін на матеріальні-технічні ресурси та зміни рівня заробітної плати було виконано перерахунок кошторисної документації в цінах 2023 року та проведено експертизу кошторисної частини проекту будівництва за необхідними напрямками, визначеними Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року №560 та ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво». Після завершення цих робіт біло отримано оновлену вартість виконання робіт за проектом, — пояснив Дмитро Канарський.

Також нагадаємо, що раніше виконкомом був проведений тендер на закупівлю пересувного контейнера для дата-центру за 16,2 мільйона гривень. За словами посадовця, мобільний дата-центр повинен стати ядром розміщення міських інформаційних систем, що охоплює не тільки «Безпечне місто». Таким чином система міського відеоспостереження може стати одним із інформаційних компонентів, які займуть своє місце у мобільному дата-центрі.

Раніше повідомлялося, що у 2022 році в Миколаєві для системи «Безпечне місто» планували придбати 220 камер зовнішнього спостереження, щоб розмістити на 176 точках міста.