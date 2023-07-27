Виконавчий комітет Миколаївської міськради оголосив тендер на будівництво системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто» за 70,3 мільйона гривень.
Як розповів у коментарі «НикВести» начальник відділу стандартизації та впровадження електронного управління міськради Дмитро Канарський, впродовж 2023-2025 років планується побудувати чотири черги системи.
Згідно з проєктом, мова йде про будівництво системи відеомоніторингу по всьому Миколаєву шляхом прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку та встановлення обладнання на 270 ділянках у різних районах.
За словами Дмитра Канарського, також заплановано будівництво власної транспортної оптичної мережі яка поєднає ділянки відеонагляду, центри комутації та центральне серверне обладнання.
У 2023 році планують закінчити першу чергу будівництва: облаштувати 88 ділянок, встановити антивандальні бокси для обладнання з комутаторами, підключити камери.
Також до неї входить монтаж серверного та телекомунікаційного обладнання в адмінбудівлі міськради, монтаж ліній опорної оптичної мережі, монтаж обладнання, налаштування серверів.
В проєкті будівництва зазначається, що загалом система забезпечить, зокрема, цілодобове відображення у реальному часі оперативної ситуації. Також вона варіативно зможе записувати відео: за розкладом, при виявленні руху або примусово вручну.
Вона також має виконувати розширені функції відео та нейроаналітики для забезпечення:
Нагадаємо, що на початку року у додатках до бюджету Миколаєва зазначалося, що будівництво системи коштуватиме 54,6 мільйона гривень. Таким чином, його вартість збільшилася майже на 16 мільйонів.
— Розробку проектно-кошторисної документації «Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відео аналітики «Безпечне місто Миколаїв» було завершено у 2021 році. Роботи з початку будівництва було заплановано на 2022 рік, але роботи були вимушено відкладені. У 2023 році перед початком будівництва у зв’язку із зростанням цін на матеріальні-технічні ресурси та зміни рівня заробітної плати було виконано перерахунок кошторисної документації в цінах 2023 року та проведено експертизу кошторисної частини проекту будівництва за необхідними напрямками, визначеними Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року №560 та ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво». Після завершення цих робіт біло отримано оновлену вартість виконання робіт за проектом, — пояснив Дмитро Канарський.
Також нагадаємо, що раніше виконкомом був проведений тендер на закупівлю пересувного контейнера для дата-центру за 16,2 мільйона гривень. За словами посадовця, мобільний дата-центр повинен стати ядром розміщення міських інформаційних систем, що охоплює не тільки «Безпечне місто». Таким чином система міського відеоспостереження може стати одним із інформаційних компонентів, які займуть своє місце у мобільному дата-центрі.
Раніше повідомлялося, що у 2022 році в Миколаєві для системи «Безпечне місто» планували придбати 220 камер зовнішнього спостереження, щоб розмістити на 176 точках міста.
Виконавчий комітет Миколаївської міськради оголосив тендер на будівництво системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто» за 70,3 мільйона гривень.
Як розповів у коментарі «НикВести» начальник відділу стандартизації та впровадження електронного управління міськради Дмитро Канарський, впродовж 2023-2025 років планується побудувати чотири черги системи.
Згідно з проєктом, мова йде про будівництво системи відеомоніторингу по всьому Миколаєву шляхом прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку та встановлення обладнання на 270 ділянках у різних районах.
За словами Дмитра Канарського, також заплановано будівництво власної транспортної оптичної мережі яка поєднає ділянки відеонагляду, центри комутації та центральне серверне обладнання.
У 2023 році планують закінчити першу чергу будівництва: облаштувати 88 ділянок, встановити антивандальні бокси для обладнання з комутаторами, підключити камери.
Також до неї входить монтаж серверного та телекомунікаційного обладнання в адмінбудівлі міськради, монтаж ліній опорної оптичної мережі, монтаж обладнання, налаштування серверів.
В проєкті будівництва зазначається, що загалом система забезпечить, зокрема, цілодобове відображення у реальному часі оперативної ситуації. Також вона варіативно зможе записувати відео: за розкладом, при виявленні руху або примусово вручну.
Вона також має виконувати розширені функції відео та нейроаналітики для забезпечення:
Нагадаємо, що на початку року у додатках до бюджету Миколаєва зазначалося, що будівництво системи коштуватиме 54,6 мільйона гривень. Таким чином, його вартість збільшилася майже на 16 мільйонів.
— Розробку проектно-кошторисної документації «Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відео аналітики «Безпечне місто Миколаїв» було завершено у 2021 році. Роботи з початку будівництва було заплановано на 2022 рік, але роботи були вимушено відкладені. У 2023 році перед початком будівництва у зв’язку із зростанням цін на матеріальні-технічні ресурси та зміни рівня заробітної плати було виконано перерахунок кошторисної документації в цінах 2023 року та проведено експертизу кошторисної частини проекту будівництва за необхідними напрямками, визначеними Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року №560 та ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво». Після завершення цих робіт біло отримано оновлену вартість виконання робіт за проектом, — пояснив Дмитро Канарський.
Також нагадаємо, що раніше виконкомом був проведений тендер на закупівлю пересувного контейнера для дата-центру за 16,2 мільйона гривень. За словами посадовця, мобільний дата-центр повинен стати ядром розміщення міських інформаційних систем, що охоплює не тільки «Безпечне місто». Таким чином система міського відеоспостереження може стати одним із інформаційних компонентів, які займуть своє місце у мобільному дата-центрі.
Раніше повідомлялося, що у 2022 році в Миколаєві для системи «Безпечне місто» планували придбати 220 камер зовнішнього спостереження, щоб розмістити на 176 точках міста.