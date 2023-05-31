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Виконавчий комітет Миколаївської міської ради хоче придбати пересувний контейнер спеціального призначення (ПКСП). Його вартість та монтаж оцінюють у 16,6 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

У закупівлі мова йде про створення муніципального дата-центру, тобто такий контейнер фактично буде мобільним дата-центром. Аукціон запланований на 9 червня. Роботи мають виконати до кінця поточного року.

Виконавець повинен:

обстежити майданчик, який обрали для розміщення ПКСП, підготовити звіт та акт про обстеження

доставити та підготувати контейнер для встановлення

підключити його до електроживлення

підключити наявну автоматичну дизельну електростанцію

здійснити комплексну перевірку систем ПКСП та передати замовнику документацію на контейнер.

Сам контейнер має забезпечувати розміщення п’яти технологічних шаф для встановлення ІТ-обладнання. Його конструкція повинна дозволяти транспортування автотранспортом без необхідності отримання спецдозволів і супроводу поліції. Він повинен бути новим, без вживаних елементів або перероблених морських контейнерів, поверхні стін повинні бути з листового металопрофілю, підлога — мати водостійке та антистатичне покриття. Усі стіни підлога та стеля повинні мати утеплювач, що забезпечує його експлуатацію при температурах від -35°С до +45°С. Конструкція має повністю виключати проникнення опадів – води, снігу, пилу, за будь-яких погодних умов.

До складу інженерної інфраструктури ПКСП повинні входити:

технологічні шафи для встановлення ІТ обладнання, технологічні шафи для пасивного мережевого комутаційного обладнання;

система електропостачання, зокрема система безперебійного електроживлення, система розподілу електроживлення, система заземлення;

система робочого та аварійного освітлення;

система кондиціонування ;

система протипожежної безпеки (пожежної сигналізації та автоматичного газового пожежогасіння);

контроль доступу;

система моніторингу параметрів роботи обладнання інженерної інфраструктури та контролю середовища ПКСП.

Нагадаємо, в бюджеті Миколаєва на 2023 рік закладено 25 мільйонів гривень на будівництво системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв».

Загалом вартість проєкту облаштування системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто» у Миколаєві збільшили до 54 мільйонів гривень. Його планують втілити до кінця 2025 року.