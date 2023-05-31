Виконавчий комітет Миколаївської міської ради хоче придбати пересувний контейнер спеціального призначення (ПКСП). Його вартість та монтаж оцінюють у 16,6 мільйона гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
У закупівлі мова йде про створення муніципального дата-центру, тобто такий контейнер фактично буде мобільним дата-центром. Аукціон запланований на 9 червня. Роботи мають виконати до кінця поточного року.
Виконавець повинен:
Сам контейнер має забезпечувати розміщення п’яти технологічних шаф для встановлення ІТ-обладнання. Його конструкція повинна дозволяти транспортування автотранспортом без необхідності отримання спецдозволів і супроводу поліції. Він повинен бути новим, без вживаних елементів або перероблених морських контейнерів, поверхні стін повинні бути з листового металопрофілю, підлога — мати водостійке та антистатичне покриття. Усі стіни підлога та стеля повинні мати утеплювач, що забезпечує його експлуатацію при температурах від -35°С до +45°С. Конструкція має повністю виключати проникнення опадів – води, снігу, пилу, за будь-яких погодних умов.
До складу інженерної інфраструктури ПКСП повинні входити:
Нагадаємо, в бюджеті Миколаєва на 2023 рік закладено 25 мільйонів гривень на будівництво системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв».
Загалом вартість проєкту облаштування системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто» у Миколаєві збільшили до 54 мільйонів гривень. Його планують втілити до кінця 2025 року.
Виконавчий комітет Миколаївської міської ради хоче придбати пересувний контейнер спеціального призначення (ПКСП). Його вартість та монтаж оцінюють у 16,6 мільйона гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
У закупівлі мова йде про створення муніципального дата-центру, тобто такий контейнер фактично буде мобільним дата-центром. Аукціон запланований на 9 червня. Роботи мають виконати до кінця поточного року.
Виконавець повинен:
Сам контейнер має забезпечувати розміщення п’яти технологічних шаф для встановлення ІТ-обладнання. Його конструкція повинна дозволяти транспортування автотранспортом без необхідності отримання спецдозволів і супроводу поліції. Він повинен бути новим, без вживаних елементів або перероблених морських контейнерів, поверхні стін повинні бути з листового металопрофілю, підлога — мати водостійке та антистатичне покриття. Усі стіни підлога та стеля повинні мати утеплювач, що забезпечує його експлуатацію при температурах від -35°С до +45°С. Конструкція має повністю виключати проникнення опадів – води, снігу, пилу, за будь-яких погодних умов.
До складу інженерної інфраструктури ПКСП повинні входити:
Нагадаємо, в бюджеті Миколаєва на 2023 рік закладено 25 мільйонів гривень на будівництво системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв».
Загалом вартість проєкту облаштування системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто» у Миколаєві збільшили до 54 мільйонів гривень. Його планують втілити до кінця 2025 року.