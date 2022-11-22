В бюджете Николаева на следующий год заложено 25 млн грн на строительство системы видеонаблюдения и видеоаналитики «Безопасный город Николаев».

Об этом говорится в пояснительной записке в проект бюджета, пишут «НикВести».

Во время сегодняшнего заседания сессии городской голова Александр Александр Сенкевич рассказал, что в течение 2022 года новые камеры для «Безопасного города» не закупались. Вместо этого было установлено 10 камер, переданных городом-партнером Брашов (Румыния).

Именно эти камеры, имеющие высокое разрешение в темное время суток, как отметил Александр Сенкевич, помогали быстро определять места обстрелов в городе.

— Что касается объектов, которые необходимы. Собственно вопрос установки камер и развития программы «Безопасный город». В этом году, в 2022-м, не покупали (камеры, — прим), но камеры специальные мы устанавливали. Благодаря этим камерам, которые находятся по всему городу, мы могли оперативно после взрыва, в ночное время, когда нет нигде света и т.д., обнаруживать место взрыва с точностью до 10 метров, — рассказал Александр Сенкевич.

Как сообщалось, сегодня, 22 ноября, депутаты Николаевского городского совета утвердили бюджет города на следующий год.

В мэрии Николаева прогнозируют, что доходы бюджета города в следующем году составят 4,8 миллиарда гривен. Расходов запланировали на 300 миллионов больше.