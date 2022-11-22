Во вторник, 22 ноября, депутаты Николаевского городского совета утвердили бюджет города на следующий год.

Соответствующее решение было принято на заседании 15-й очередной сессии, сообщают «НикВести».

За проголосовало 35 депутатов, один воздержался и еще один не голосовал.

Как сообщалось, в мэрии Николаева прогнозируют, что доходы бюджета города в следующем году составят 4,8 миллиарда гривен. Расходов запланировали на 300 миллионов больше.

Прогнозируется, что община в 2023 году получит 3,9 миллиарда поступлений НДФЛ, большую часть которых составит налог с выплат военным — 2,4 миллиарда. Отметим, что в 2021 году, довоенном, году большинство доходов с НДФЛ составляли налоги с зарплат наемных работников, тогда как с денежного довольствия военных Николаев получил 346 миллионов.

Мэр Александр Сенкевич отметил, что деньги, которые запланированы в доходной части, в определенной степени «виртуальны». Ввиду войны достаточной суммы может и не быть, поэтому бюджет планировали таким образом, чтобы можно было «отрезать» менее приоритетные направления.

Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич отмечает, что следующий год в финансовом плане для города может быть еще сложнее, чем этот.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что бюджет Николаевской области наполняется в основном за счет налогов от военных, потому что бизнес практически не работает.

Еще в апреле мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что с бизнесом в Николаеве плохо и идет в другие регионы.

Также он уверяет, что город максимально сократил расходы, в том числе на благоустройство, оставив только необходимые работы.