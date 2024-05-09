Зеленський призначив чотирьох суддів у Миколаївській області, фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення суддів на посади у місцевих загальних, господарських та адміністративних судах, а також в обласних господарських судах. Четверо з них призначені суддями в Миколаївській області.

Відповідні укази №285/2024, №296/2024, №295/2024 опубліковані на сайті Офісу Президента.

Зокрема призначено до:

Новоодеського районного суду Василя Кічулу,

Арбузинського районного суду Ірину Догарєву,

Казанківського районного суду Олександра Томашевського,

Южноукраїнського міського суду Олену Волощук.

Зазначимо, що остання працювала суддею загальної юрисдикції в суді Одеської області. Торік вона заробила 437 тисяч 808 гривень.

До цього Олена Волощук працювала помічницею судді Одеського апеляційного суду. В березні її кандидатуру ВРП внесла на розгляд президента.

Суддя Василь Кічула родом з Тернополя, де працював у Державному експортно-імпортному банку України. Ще у лютому Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала призначити його до суду Миколаївської області.

Строк повноважень судді Ірини Догарєвої закінчився 24 вересня 2021 року. В суді Арбузинки вона працювала з 2016 року. Так само і Олександр Томашевський, який працював у Казанківському суді.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вища кваліфікаційна комісія проведе оцінювання 69 суддів з Миколаївської області на відповідність займаній посаді.