Президент Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення суддів на посади у місцевих загальних, господарських та адміністративних судах, а також в обласних господарських судах. Четверо з них призначені суддями в Миколаївській області.
Відповідні укази №285/2024, №296/2024, №295/2024 опубліковані на сайті Офісу Президента.
Зокрема призначено до:
Зазначимо, що остання працювала суддею загальної юрисдикції в суді Одеської області. Торік вона заробила 437 тисяч 808 гривень.
До цього Олена Волощук працювала помічницею судді Одеського апеляційного суду. В березні її кандидатуру ВРП внесла на розгляд президента.
Суддя Василь Кічула родом з Тернополя, де працював у Державному експортно-імпортному банку України. Ще у лютому Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала призначити його до суду Миколаївської області.
Строк повноважень судді Ірини Догарєвої закінчився 24 вересня 2021 року. В суді Арбузинки вона працювала з 2016 року. Так само і Олександр Томашевський, який працював у Казанківському суді.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вища кваліфікаційна комісія проведе оцінювання 69 суддів з Миколаївської області на відповідність займаній посаді.
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Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
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Президент Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення суддів на посади у місцевих загальних, господарських та адміністративних судах, а також в обласних господарських судах. Четверо з них призначені суддями в Миколаївській області.
Відповідні укази №285/2024, №296/2024, №295/2024 опубліковані на сайті Офісу Президента.
Зокрема призначено до:
Зазначимо, що остання працювала суддею загальної юрисдикції в суді Одеської області. Торік вона заробила 437 тисяч 808 гривень.
До цього Олена Волощук працювала помічницею судді Одеського апеляційного суду. В березні її кандидатуру ВРП внесла на розгляд президента.
Суддя Василь Кічула родом з Тернополя, де працював у Державному експортно-імпортному банку України. Ще у лютому Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала призначити його до суду Миколаївської області.
Строк повноважень судді Ірини Догарєвої закінчився 24 вересня 2021 року. В суді Арбузинки вона працювала з 2016 року. Так само і Олександр Томашевський, який працював у Казанківському суді.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вища кваліфікаційна комісія проведе оцінювання 69 суддів з Миколаївської області на відповідність займаній посаді.