ВРП внесе подання про призначення ще 8 суддів, фото з відкритих джерел

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення 8 суддів на посади до місцевих судів.

Рішення було прийняте під час засідання 21 березня, пише «Закон і Бізнес».

Зокрема, одна з кандидаток Олена Волощук розглядається на призначення до Южноукраїнського міського суду.

Згідно інформації в декларації, поданою 25 січня як кандидатки на посаду, родом вона з Івано-Франківська. Останнім місцем роботи вона вказала Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, де вона займала посаду головного спеціалісту відділу інвестиційної політики. За основним місцем роботи вона задекларувала 517 тисяч 352 гривень заробітної плати.

У спільній власності вона має квартиру в Івано-Франківську площею 71,6 квадратних метри з 1995 року. З 2021 року вона орендує квартиру в Києві площею 69,9 квадратних метри.

Готівкою на збереженні Олена Волощук має 20 тисяч доларів, на банківських рахунках — 58 тисяч 249 гривень.

Крім Олени Волощук, до президента будуть скеровані подання про призначення ще 7 суддів, з поданням ще одного судді ВРП визначиться пізніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вища кваліфікаційна комісія проведе оцінювання 69 суддів з Миколаївської області на відповідність займаній посаді.

