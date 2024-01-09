Ілюстраційне архівне фото «НикВести»

Вища кваліфікаційна комісія проведе оцінювання 69 суддів з Миколаївської області на відповідність займаній посаді.



Список суддів, щодо яких ще не провели (або не завершили) кваліфікаційне оцінювання опублікувало видання «Слідство.Інфо».

Загалом 1855 суддів місцевих та апеляційних судів України мають довести, що можуть працювати в суді та пройти перевірку.

Як відомо, у листопаді 2023 року Вища кваліфікаційна комісія, після чотирьох років перерви, відновила оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. Після перевірки недоброчесних суддів обіцяють звільняти, а справедливі — зможуть працювати і надалі.

Також був затверджений перелік індикаторів згідно з яким ВККС буде визначати невідповідність судді чи кандидата на посаду судді критеріям доброчесності та професійної етики. Серед основних пунктів — відсутність достатньої інформації про джерела походження майна судді, сумніви у легальності одержання доходів, статки родичів, декларації, поїздки до Росії під час війни, вчинення незаконних дій або недоцільних рішень, а також інші пункти, які свідчать про можливі порушення професійної етики.

До співбесід долучиться Громадська рада доброчесності, яка сприятиме перевірці суддів на відповідність таким критеріям, як професійна етика та доброчесність. Усі співбесіди транслюватимуться в прямому ефірі на офіційній Youtube-сторінці комісії.

Яких суддів в Миколаєва оцінюватимуть?

Заводський районний суд

Боброва Ірина Вячеславівна

Гаврасієнко Вадим Олександрович

Кузьменко Вячеслав Володимирович

Притуляк Інна Олександрівна

Щербина Сергій Вікторович

Центральний районний суд

Гречана Світлана Іванівна

Гуденко Ольга Андріївна

Дірко Іван Іванович

Скрипченко Світлана Миколаївна

Подзігун Галина Володимирівна

Черенкова Наталія Петрівна

Чулуп Олександр Степанович

Корабельний районний суд

Головіна Тетяна Миколаївна

Коротков Тімур Вікторович

Селіщева Лариса Іванівна

Ленінський районний суд

Коновець Миколай Сергійович

Костюченко Геннадій Станіславович

Рум'янцева Надія Олексіївна

Господарський суд Миколаївської області

Алексєєв Андрій Павлович

Мавродієва Марина Володимирівна

Ржепецький Віктор Олександрович

Семенчук Наталія Олександрівна

Смородінова Ольга Григорівна

Ткаченко Олександр Васильович

Миколаївський окружний адміністративний суд

Мороз Андрій Олександрович

Устинов Ігор Анатолійович

Мельник Олександр Михайлович

Судді, що проходитимуть оцінювання з Миколаївської області

Миколаївський районний суд

Войнарівський Микола Миколайович

Устинов Ігор Анатолійович

Новоодеський районний суд

Баранкевич Валерія Олегівна

Демінська Олеся Іванівна

Первомайський міськрайонний суд

Закревський Володимир Іванович

Літвіненко Тетяна Яківна

Максютенко Оксана Анатоліївна

Маржина Тетяна Валеріївна

Медведєва Наталія Анатоліївна

Мельничук Олександр Володимирович

Паньков Денис Анатолійович

Новобузький районний суд

Васильченко-Дрига Наталя Олександрівна

Вжещ Світлана Іванівна

Южноукраїнський міський суд

Волкова Олена Іванівна

Далматова Галина Анатоліївна

Савін Олександр Іванович

Вознесенський міськрайонний суд

Вуїв Олег Васильович

Дробинський Олександр Едуардович

Лузан Людмила Вікторівна

Миронова Оксана Володимирівна

Ротар Марина Миколаївна

Арбузинський районний суд

Догарєва Ірина Олегівна

Кірімова Ольга Миколаївна

Кологрива Тетяна Миколаївна

Явіца Ірина Василівна

Жовтневий районний суд

Глубоченко Сергій Михайлович

Козаченко Роман Вікторович

Семенова Людмила Михайлівна

Казанківський районний суд

Іщенко Христина Валеріївна

Сябренко Ірина Петрівна

Томашевський Олександр Олександрович

Очаківський міськрайонний суд

Куцаров Віталій Іванович

Рак Лариса Миколаївна

Веселинівський районний суд

Кучерявенко Сергій Степанович

Тустановський Андрій Олександрович

Орленко Людмила Олександрівна

Баштанський районний суд

Муругов Віталій Васильович

Янчук Сергій Васильович

Березанський районний суд

Гапоненко Наталія Олександрівна

Березнегуватський районний суд

Луста Сергій Анатолійович

Єланецький районний суд

Чернякова Наталія Володимирівна

Доманівський районний суд

Єгорова Наталія Іванівна

Нагадаємо, що навесні 2023 року в Заводському районному суді Миколаєва обрали нову голову. Нею стала Жанна Павлова. У Центральному районному суді Миколаєва обрали головою стала Олеся Демінська. Також було переобрано голову Казанківського районного суду. Нею стала Ірина Сябренко, яка очолювала його більше 10 років.

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