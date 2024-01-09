Вища кваліфікаційна комісія проведе оцінювання 69 суддів з Миколаївської області на відповідність займаній посаді.
Список суддів, щодо яких ще не провели (або не завершили) кваліфікаційне оцінювання опублікувало видання «Слідство.Інфо».
Загалом 1855 суддів місцевих та апеляційних судів України мають довести, що можуть працювати в суді та пройти перевірку.
Як відомо, у листопаді 2023 року Вища кваліфікаційна комісія, після чотирьох років перерви, відновила оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. Після перевірки недоброчесних суддів обіцяють звільняти, а справедливі — зможуть працювати і надалі.
Також був затверджений перелік індикаторів згідно з яким ВККС буде визначати невідповідність судді чи кандидата на посаду судді критеріям доброчесності та професійної етики. Серед основних пунктів — відсутність достатньої інформації про джерела походження майна судді, сумніви у легальності одержання доходів, статки родичів, декларації, поїздки до Росії під час війни, вчинення незаконних дій або недоцільних рішень, а також інші пункти, які свідчать про можливі порушення професійної етики.
До співбесід долучиться Громадська рада доброчесності, яка сприятиме перевірці суддів на відповідність таким критеріям, як професійна етика та доброчесність. Усі співбесіди транслюватимуться в прямому ефірі на офіційній Youtube-сторінці комісії.
Заводський районний суд
Центральний районний суд
Корабельний районний суд
Ленінський районний суд
Господарський суд Миколаївської області
Миколаївський окружний адміністративний суд
Миколаївський районний суд
Новоодеський районний суд
Первомайський міськрайонний суд
Новобузький районний суд
Южноукраїнський міський суд
Вознесенський міськрайонний суд
Арбузинський районний суд
Жовтневий районний суд
Казанківський районний суд
Очаківський міськрайонний суд
Веселинівський районний суд
Баштанський районний суд
Березанський районний суд
Березнегуватський районний суд
Єланецький районний суд
Доманівський районний суд
Нагадаємо, що навесні 2023 року в Заводському районному суді Миколаєва обрали нову голову. Нею стала Жанна Павлова. У Центральному районному суді Миколаєва обрали головою стала Олеся Демінська. Також було переобрано голову Казанківського районного суду. Нею стала Ірина Сябренко, яка очолювала його більше 10 років.
Читайте також статтю: «Чимало викликів». Як в Україні просувається судова реформа».
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Вища кваліфікаційна комісія проведе оцінювання 69 суддів з Миколаївської області на відповідність займаній посаді.
Список суддів, щодо яких ще не провели (або не завершили) кваліфікаційне оцінювання опублікувало видання «Слідство.Інфо».
Загалом 1855 суддів місцевих та апеляційних судів України мають довести, що можуть працювати в суді та пройти перевірку.
Як відомо, у листопаді 2023 року Вища кваліфікаційна комісія, після чотирьох років перерви, відновила оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. Після перевірки недоброчесних суддів обіцяють звільняти, а справедливі — зможуть працювати і надалі.
Також був затверджений перелік індикаторів згідно з яким ВККС буде визначати невідповідність судді чи кандидата на посаду судді критеріям доброчесності та професійної етики. Серед основних пунктів — відсутність достатньої інформації про джерела походження майна судді, сумніви у легальності одержання доходів, статки родичів, декларації, поїздки до Росії під час війни, вчинення незаконних дій або недоцільних рішень, а також інші пункти, які свідчать про можливі порушення професійної етики.
До співбесід долучиться Громадська рада доброчесності, яка сприятиме перевірці суддів на відповідність таким критеріям, як професійна етика та доброчесність. Усі співбесіди транслюватимуться в прямому ефірі на офіційній Youtube-сторінці комісії.
Заводський районний суд
Центральний районний суд
Корабельний районний суд
Ленінський районний суд
Господарський суд Миколаївської області
Миколаївський окружний адміністративний суд
Миколаївський районний суд
Новоодеський районний суд
Первомайський міськрайонний суд
Новобузький районний суд
Южноукраїнський міський суд
Вознесенський міськрайонний суд
Арбузинський районний суд
Жовтневий районний суд
Казанківський районний суд
Очаківський міськрайонний суд
Веселинівський районний суд
Баштанський районний суд
Березанський районний суд
Березнегуватський районний суд
Єланецький районний суд
Доманівський районний суд
Нагадаємо, що навесні 2023 року в Заводському районному суді Миколаєва обрали нову голову. Нею стала Жанна Павлова. У Центральному районному суді Миколаєва обрали головою стала Олеся Демінська. Також було переобрано голову Казанківського районного суду. Нею стала Ірина Сябренко, яка очолювала його більше 10 років.
Читайте також статтю: «Чимало викликів». Як в Україні просувається судова реформа».
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|