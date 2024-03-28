Відеоспостереження у Миколаєві, фото «НикВести»

Депутати Миколаївської міської ради збільшили на 20 мільйонів гривень фінансування програми «Безпечне місто» у 2024 році.

Відповідне рішення про внесення зміни до Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки депутати ухвалили під час сесії міської ради 28 березня, пишуть «НикВести».

Йдеться про кошти, які не встигли використати минулого року, запевнив директор миколаївського комунального підприємства «Міський інформаційно-обчислювальний центр» Євген Богаченко.

— Зміни, які вносяться у програму, не передбачають зміни до бюджету. Ми коригуємо цифри і показники у звʼязку з тим, що завдання, які передбачалися у попередньому році, були виконані та профінансовані не в повному обсязі. Основний захід – будівництво системи «Безпечне місто» – було профінансовано у попередньому році лише частково. Тому було внесено зміни до договору підряду щодо будівництва і відповідно показники програми також потребують коригування, — сказав Євген Богаченко.

Він додав, що ці кошти також витратять на облаштування системи відеоспостереження біля Центрального ринку, адже ці роботи не встигли виконати торік.

— Також у попередньому році також не був виконаний захід зі створення системи відеоспостереження біля ринку Центрального, з проханням про будівництво якої до нас звернулось Головне управління Національної поліції Миколаївської області. Тому ці показники також переносяться на цей рік. Але на сьогодні це не передбачає змін до бюджету, – сказав Євген Богаченко.

Збільшення фінансування програми у 2024 році не передбачає додаткових коштів з бюджету Миколаєва, запевнила також директор департаменту фінансів Віра Святелик.

— Сума коштів у бюджеті відповідає сумі коштів, яка є в програмі. Однак у минулому році було виділено 22 мільйона гривень, використання склало менше двох мільйонів гривень. Тобто ці 20 мільйонів гривень ми не можемо прибрати з програми, бо будуть питання «чому ми їх виділяли з бюджету?», – сказала Віра Святелик.

Депутат міської ради, голова бюджетної комісії Федір Панченко ще раз уточнив, чи йдеться наразі про реальне збільшення фінансування програми, — Віра Святелик відповіла, що про це мова не йде.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич сказав, що 20 мільйонів гривень минулорічного залишку використовуватимуть для завершення тих завдань, які були в 2023 році.

— Ми не збільшуємо кількість грошей, ми змінюємо документ програми, декларацію про наміри робити щось. Фактично кількість грошей не збільшується, – запевнив мер.

Раніше, ми повідомляли, що на встановлення камер відеоспостереження за програмою «Безпечне місто» з бюджету Миколаєва у 2024 році планують виділили 32,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у Миколаєві камерами планують облаштувати 270 ділянок у різних районах міста, а будівництво розбито на чотири черги:

І черга — Центральна частина міста. Там облаштують 88 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 86 камер фіксації автомобільних номерів та 52 оглядових камер.

ІІ черга будівництва — Херсонське шосе/Соляні. Це також 88 ділянок, на яких буде встановлено 91 камер фіксації державних номерних знаків та 38 оглядових камер.

ІІІ черга будівництва — Погранична/проспект Богоявленський, що включатиме 54 ділянки відеонагляду з 97 камерами фіксації державних номерних знаків;

ІV черга — Старий центр/Космонавтів: 40 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 93 камери фіксації державних номерних знаків та 5 оглядових камер.

Програма «Безпечне місто» забезпечує цілодобове відображення оперативної ситуації в реальному часі. Відеокамери забезпечують відеоспостереження та розпізнавання передніх номерів, марок та моделей транспортних засобів для максимальної ефективності безпеки на автомобільних розв’язках.

Основні функції системи включають цілодобовий контроль подій в місті, оперативне реагування на суспільнополітичні заходи, та управління містом при надзвичайних ситуаціях. Важливою особливістю є створення оперативних баз для пошуку транспортних засобів за різними параметрами.