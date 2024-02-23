На Донеччині викрили російську шпигунку завербовану сином-військовим РФ / Фото СБУ

Служба безпеки викрила російську агентку, яка розвідувала місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони на Донеччині. Їй загрожує довічне увʼязнення.

За даними СБУ, насамперед жінка намагалася виявити й передати агресору локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Зазначається, що у зоні особливої уваги жінки були маршрути пересування української бронетехніки та реактивних систем залпового вогню. Також вона збирала інформацію про наслідки російських ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки.

Отримані відомості інформаторка у месенджері передавала своєму сину — бойовику окупаційних угруповань РФ, який перебуває на передовій та співпрацює з російською розвідкою.

Правоохоронці затримали жінку у Слов’янську, куди вона переїхала як переселенка з одного з прифронтових міст. При обшуках у помешканні затриманої вилучили мобільний телефон із доказами її злочинних дій.

На Донеччині викрили російську шпигунку завербовану сином-військовим РФ / Фото СБУ На Донеччині викрили російську шпигунку завербовану сином-військовим РФ / Фото СБУ На Донеччині викрили російську шпигунку завербовану сином-військовим РФ / Фото СБУ

За даними слідства, фігуранткою виявилась мешканка регіону, яку до розвідувально-підривної діяльності проти України залучив власний син.

Щоб отримати розвіддані, жінка обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об’єкти, а також випитувала потрібну інформацію під час спілкування із сусідами.

Наразі вона перебуває під вартою, їй повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Жінці загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали 30-річного місцевого мешканця, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

Також, правоохоронці затримали працівника місцевої компанії, який встановив вебкамери поблизу Миколаївського морпорту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ. Йому загрожує довічне ув’язнення.