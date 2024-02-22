Затримали шпигуна за кораблями ЗСУ біля Миколаївського морпорту. Фото: СБУ

У Миколаєві затримали 30-річного місцевого мешканця, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

За даними Служби безпеки України в Миколаївській області, серед пріоритетних цілей були військові кораблі ЗСУ і напрямки їхнього переміщення морськими та річковими маршрутами.

Також чоловіка цікавили координати сухопутних підрозділів українських захисників, у тому числі тих, які залучені до бойових операцій на лівобережжі Херсонської області. Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки ракетно-дронових атак на прифронтову частину півдня України.

Як повідомляє прокуратура Миколаївської області, у зоні особливої уваги чоловіка також були місця дислокації військових катерів у Миколаївському порту та напрямки їх переміщення.

Зазначається, що інформатора викрили на початковому етапі та затримали у власному помешканні.

За даними слідства, ним виявився місцевий житель, якого РФ дистанційно залучила до співпраці на початку цього року. У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої неодноразові дописи на підтримку агресивної війни проти України. Крім того, він передавав окупантам інформацію про наслідки ворожих обстрілів Миколаєва.

Під час обшуку в помешканні чоловіка знайшли мобільний телефон з якого він передавав інформацію росіянам.

Наразі йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці затримали працівника місцевої компанії, який встановив вебкамери поблизу Миколаївського морпорту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ. Йому загрожує довічне ув’язнення.