Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву 17 березня / Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Після атаки Росії на Миколаїв 17 березня, на місці обстрілів працювали комунальники. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.

Цю роботу продовжать і завтра, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами також пошкоджені газові мережі.

«Завтра зранку бригади «ЕЛУ автодоріг» та «Парки» почнуть прибирання території. Спочатку офіційні обстеження місць прильотів мають завершити відповідні служби», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Із пошкоджень: близько 50 приватних та 10 багатоквартирних будинків — завтра комісія буде проводити обстеження. Зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій та контактної мережі.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву, що стався 17 березня, в лікарні померла одна людина. Загалом від атаки постраждали шестеро людей, зокрема дитина.