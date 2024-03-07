На Миколаївщині чоловік підірвався на боєприпасі, фото з відкритих джерел

У середу, 6 березня, у селі Любомирівка Шевченківської територіальної громади Миколаївського району на боєприпасі підірвався чоловік.

Про це повідомили Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Рятувальники зазначають, через порушення правил мінної безпеки вибухнув невідомий пристрій, в результаті чого чоловік 1998 року народження отримав мінно-вибухові травми та був госпіталізований до медичного закладу.

За інформацією ДСНС, за останні декілька днів це вже другий епізод нехтування громадянами правил безпечної поведінки.

«З настанням весняно-літнього сезону, коли громадяни почнуть масово готувати власні угіддя, городи, поля до засіву або засадження таких епізодів може побільшати у разі, якщо громадяни не притримуватимуться порад фахівців», — додають рятувальники.

Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.

Раніше повідомлялося, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.

До того ж, у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.