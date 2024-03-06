На Миколаївщині чоловік пішов збирати дрова та підірвався на боєприпасі, фото з відкритих джерел

У вівторок, 5 березня у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.

Про це повідомили Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Від чергової медсестри Снігурівської міської лікарні до рятувальників надійшло повідомлення — в результаті детонації вибухонебезпечного предмета отримав поранення чоловік.

За даними рятувальників, чоловік поїхав збирати дрова та випадково наступив на боєприпас, що вибухнув. Внаслідок вибуху він отримав травматичну ампутацію лівої ступні та осколкові поранення стегна.

«Село Безіменне перебувало під окупацією російських військ і покидаючи територію ворог щільно «усіяв» місцевість вибухонебезпечними предметами. Тут досі зберігається високий рівень мінної небезпеки та працюють сапери ДСНС. Тож для пересування необхідно обирати лише обстежені фахівцями маршрути», — зазначили рятувальники.

Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.

Раніше повідомлялося, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.