У Миколаївській області у понеділок, 3 червня, протиповітряна оборона знищила російський розвідувальний безпілотник «ZALA».
Про це повідомляє повітряне командування «Південь».
Зазначається, що протягом минулої доби знищено розвідувальний безпілотник «ZALA» на Херсонщині.
Також, зранку ворог атакував Одещину керованою авіаційною ракетою. У повітряному командуванні «Південь» зазначили, що вона втратила бойову спроможність в акваторії Чорного моря.
Крім того, вчора окупанти атакували припортову інфраструктуру Одеси балістичною ракетою. Ймовірно, «Іскандер-М».
Нагадаємо, що минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У Миколаївській області у понеділок, 3 червня, протиповітряна оборона знищила російський розвідувальний безпілотник «ZALA».
Про це повідомляє повітряне командування «Південь».
Зазначається, що протягом минулої доби знищено розвідувальний безпілотник «ZALA» на Херсонщині.
Також, зранку ворог атакував Одещину керованою авіаційною ракетою. У повітряному командуванні «Південь» зазначили, що вона втратила бойову спроможність в акваторії Чорного моря.
Крім того, вчора окупанти атакували припортову інфраструктуру Одеси балістичною ракетою. Ймовірно, «Іскандер-М».
Нагадаємо, що минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.