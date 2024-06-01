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«Або ми працюємо, хоч ризиковано, або закінчуємо цю історію»: чому фермери Миколаївщини продовжують працювати, незважаючи на мінну небезпеку

У невеличкому селі Лимани на Миколаївщині живе близько 2 тисяч людей. Переважно

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