У Миколаєві сьогодні, 1 червня, близько 12:20 було чутно звук вибух.
Згодом мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що вибух стався у повітрі.
«Повітряна тривога досі триває, тому будьте в безпеці», – додав він.
Оновлено о 12:41. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вибух стався за містом.
«Попередньо – все ок», – додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, у Снігурівському районі Миколаївської області проводитимуть планове знищення вибухонебезпечних предметів (ВНП).
Учора, 31 травня, та сьогодні вранці, 1 червня, російські війська обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Постраждалих немає.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У Миколаєві сьогодні, 1 червня, близько 12:20 було чутно звук вибух.
Згодом мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що вибух стався у повітрі.
«Повітряна тривога досі триває, тому будьте в безпеці», – додав він.
Оновлено о 12:41. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вибух стався за містом.
«Попередньо – все ок», – додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, у Снігурівському районі Миколаївської області проводитимуть планове знищення вибухонебезпечних предметів (ВНП).
Учора, 31 травня, та сьогодні вранці, 1 червня, російські війська обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Постраждалих немає.