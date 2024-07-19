У Миколаєві наразі відомо про 15 постраждалих та 3 загиблих внаслідок російського авіаудару.
Про це повідомили у ГУ ДСНС Миколаївської області.
Серед постраждалих — 4 дитини, до лікарні госпіталізували 8 людей. Загинули троє осіб, серед яких дитина.
Вибух в Миколаєві пролунав о 17:14. Як виявилось, удар прийшовся по житловому району міста.
Вд ракетного удару окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок.
За годину після атаки у коментарі «НикВести» віце-мер Віталій Луков повідомив, що відомо про трьох жертв на місці прильоту, серед них дитина. Мати хлопчика, який загинула внаслідок ракетного удару, перебуває в стані шоку. З нею працюють психологи.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Ззаначимо, попередньо, окупанти вдарили по місту ракетою Х-59.
На атаку по Миколаєву відреагував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що зараз потрібні нові рішення на підтримку захисту України.
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У Миколаєві наразі відомо про 15 постраждалих та 3 загиблих внаслідок російського авіаудару.
Про це повідомили у ГУ ДСНС Миколаївської області.
Серед постраждалих — 4 дитини, до лікарні госпіталізували 8 людей. Загинули троє осіб, серед яких дитина.
Вибух в Миколаєві пролунав о 17:14. Як виявилось, удар прийшовся по житловому району міста.
Вд ракетного удару окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок.
За годину після атаки у коментарі «НикВести» віце-мер Віталій Луков повідомив, що відомо про трьох жертв на місці прильоту, серед них дитина. Мати хлопчика, який загинула внаслідок ракетного удару, перебуває в стані шоку. З нею працюють психологи.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Ззаначимо, попередньо, окупанти вдарили по місту ракетою Х-59.
На атаку по Миколаєву відреагував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що зараз потрібні нові рішення на підтримку захисту України.