На місці удару в Снігурівці в Миколаївській області рятувальники дістали тіла двох загиблих.

Про це повідомили у ДСНС.

Також через удар постраждали 5 людей. Двоє з них – 17-річні дівчина та хлопець.

В результаті ракетного удару виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування.

Пожежа внаслідок прильоту в Снігурівці 27 травня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа внаслідок прильоту в Снігурівці 27 травня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа внаслідок прильоту в Снігурівці 27 травня, фото: ДСНС Миколаївщини

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 300 квадратних метрів. Роботи тривають.

Станом на 16:30 кількість постраждалих в Снігурівці зросло до 6 осіб, повідомив керівник МВА Іван Кухта.

Нагадаємо, удар по Снігурівці стався 27 травня вдень.

Останній удар по Миколаєву стався 15 травня. Росіяни завдали ракетного удару по одному з підприємств в Миколаєві.

Вибух у місті пролунав об 11:33. Місцеві мешканці спостерігали величезний стовп диму. У Telegram-каналі Миколаївський Ваньок повідомили, що постраждав цивільний об’єкт.

Раніше у ніч на 28 квітня росіяни вдарили по готелю «Optima River Миколаїв». Тоді у його будівлю та на територію влучили три з пʼяти «Шахедів». Ці декілька вибухів близько пʼятої години ранку почув увесь Миколаїв. Проте військових там не було — лише відвідувачі та працівники готелю, розповіли «НикВести» в «Optima River Миколаїв».

Також нагадаємо, що вночі 10 квітня російська армія запустила по Миколаївській області ударні дрони Shahed 131/136. 12 з них вдалося збити, однак є і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі.