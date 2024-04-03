Україна змогла евакуювати ще семеро дітей з родинами з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram-каналі.

«Діти з родинами виїхали з Запорізької та Херсонської областей. Дехто з сімей пережив справжнє жахіття в окупації і став свідком того, як росіяни мародерили будинки місцевих мешканців, змушували брати російські паспорти, вчиняли насильство над українцями, змушувати дітей навчатися у школі за канонами «руского міра». А родини, де є хлопці-підлітки виїжджали з ТОТ, аби їх дітей згодом не забрали до російської армії», – повідомив він.

З тимчасово окупованих територій виїхали ще 7 дітей, фото зі сторінки омбудсмана

З тимчасово окупованих територій виїхали ще 7 дітей, фото зі сторінки омбудсмана

За словами Лубінця, представники офісу омбудсмана, державні структури та благодійні організації тепер допомагають родинам.

«Тож нині з ними спілкуються і допомагають представники нашого офісу, державні структури та благодійні організації. Попереду чимало роботи: відновлення документів, влаштування дітей у навчальні заклади та гуртки, пошуки роботи та інше», — наголосив він.

Нагадаємо, в чотирьох населених пунктах Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей через небезпеку.

Нагадаємо, що у січні в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області також оголошували примусову евакуацію дітей.