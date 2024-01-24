В окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей.
Рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 24 січня, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Сьогодні ми ухвалили рішення розпочати її (евакуацію, — прим.) в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад. Зараз там досі знаходяться 72 дитини», — розповів він.
Вадим Філашкін нагадав, що у частині прифронтових громад Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів примусова евакуація триває ще з квітня минулого року.
Нагадаємо, росіяни незаконно відправили літаком російського Міноборони 17 дітей із захворюваннями нервової системи та опорно-рухового апарату до підмосковного реабілітаційного центру «Огоньок».
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В окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей.
Рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 24 січня, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Сьогодні ми ухвалили рішення розпочати її (евакуацію, — прим.) в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад. Зараз там досі знаходяться 72 дитини», — розповів він.
Вадим Філашкін нагадав, що у частині прифронтових громад Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів примусова евакуація триває ще з квітня минулого року.
Нагадаємо, росіяни незаконно відправили літаком російського Міноборони 17 дітей із захворюваннями нервової системи та опорно-рухового апарату до підмосковного реабілітаційного центру «Огоньок».
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|