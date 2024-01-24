Евакуація дітей з Харківщини/Фото:Нацполіція

В окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей.

Рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 24 січня, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Сьогодні ми ухвалили рішення розпочати її (евакуацію, — прим.) в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад. Зараз там досі знаходяться 72 дитини», — розповів він.

Вадим Філашкін нагадав, що у частині прифронтових громад Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів примусова евакуація триває ще з квітня минулого року.

Нагадаємо, росіяни незаконно відправили літаком російського Міноборони 17 дітей із захворюваннями нервової системи та опорно-рухового апарату до підмосковного реабілітаційного центру «Огоньок».