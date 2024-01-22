Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Росіяни незаконно відправили літаком російського Міноборони 17 дітей із захворюваннями нервової системи та опорно-рухового апарату до підмосковного реабілітаційного центру «Огоньок».

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова вчергове сприяла вивезенню українських дітей з тимчасово окупованої Донеччини на «реабілітацію», — наголосив він.

Упродовж 2023 року, за даними РФ, таким чином вдалося «оздоровити й реабілітувати» 150 українських дітей, які наразі проживають «у нових регіонах Росії». Саме так у РФ називають тимчасово окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

«Практика вивезення дітей України є не жестом доброї волі з метою допомогти, а стратегічно важливою програмою держави-агресора — коли під приводом надання медичної допомоги відбувається примусова паспортизація росіянами громадян України», — зазначив Дмитро Лубінець.

Омбудсмен стверджує, що обов’язковою умовою для лікування є наявність російського паспорта, який за наказом президента РФ Володимира Путіна оформлюється за спрощеною процедурою.

«Таким чином під примусом відбувається нав’язування російського громадянства, що суперечить нормам міжнародного права», — уточнив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року з початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 514 українських дітей. Однак, це не остаточні дані.