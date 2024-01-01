Станом на 1 січня 2024 року з початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 514 українських дітей. Однак, це не остаточні дані.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Також, за даними відомства, офіційно підтверджено поранення різного ступеня тяжкості понад 1172 дітей.
«Ці цифри не остаточні. Продовжується робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», — зазначили в Офісі Генпрокурора.
Найбільше дітей постраждало у Донецькій області — 498, Харківській — 306, Херсонській — 143, Київській — 129, Дніпропетровській — 105, Запорізькій — 100, Миколаївській — 97, Чернігівській — 72, Луганській — 67.
Також Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України раніше повідомляло, що приблизно чотири тисячі прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані на територію РФ.
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Станом на 1 січня 2024 року з початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 514 українських дітей. Однак, це не остаточні дані.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Також, за даними відомства, офіційно підтверджено поранення різного ступеня тяжкості понад 1172 дітей.
«Ці цифри не остаточні. Продовжується робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», — зазначили в Офісі Генпрокурора.
Найбільше дітей постраждало у Донецькій області — 498, Харківській — 306, Херсонській — 143, Київській — 129, Дніпропетровській — 105, Запорізькій — 100, Миколаївській — 97, Чернігівській — 72, Луганській — 67.
Також Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України раніше повідомляло, що приблизно чотири тисячі прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані на територію РФ.