Наразі приблизно 4 тисячі прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані на територію РФ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Наразі близько чотирьох тисяч прийомних дітей опинилися на ТОТ або були депортовані на територію РФ», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що органи опіки та піклування не можуть забезпечити належний контроль над умовами їх проживання та виховання, а також неможливо відстежувати ймовірне подальше переміщення. Крім того, з багатьма сімʼями, на вихованні яких перебувають діти, втрачено звʼязок і доля дітей невідома.

Нагадаємо, що станом на 9 грудня, Україні вдалося повернути з РФ 387 дітей, яких викрали росіяни під час окупації.