Евакуація. Фото з відкритих джерел

В чотирьох населених пунктах Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей через небезпеку.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що Коордштаб одноголосно підтримав проведення примусової евакуації дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донецької області. Повідомляється, що загалом планують евакуювати 28 дітей. Евакуація здійснюється безкоштовно.

«У більш безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, фінансовою та гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької обласної військової адміністрації з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911.

Нагадаємо, що у січні в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області також оголошували примусову евакуацію дітей.