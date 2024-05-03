Село Котляреве на межі Миколаївської та Херсонської області 8 місяців було на лінії фронту та щодня потерпало від обстрілів з боку російських військових. Щоб врятувати населений пункт від постійних пожеж місцеві чоловіки обʼєдналися у добровольчу «пожежну бригаду».

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Створили добровольчу «пожежну бригаду», щоб врятувати село. Репортаж з Котляревого».

Це були звичайні небайдужі люди. Один з добровольців Іван Фролов розповів, що в іншому випадку, село б вигоріло вщент. Замість пожежної машини у чоловіків був трактор, який обладнали необхідною технікою для гасіння пожеж.

— Якось я їхав з хлопцем з місця аварії на електромережі та побачив, що у дворі в мого товариша стоїть трактор. Товариш виїхав з Котляревого. Я йому зателефонував, спитав чи можна нам використати його трактор. Він сказав так, сказав беріть все, що треба. Я у нього забрав трактор, бочку, люди допомогли помпами, — сказав він.

Житель Котляревого Іван Фролов. Скриншот з відео

Після цього чоловік створив групу в Telegram з місцевими жителями, де збирав кошти на інше необхідне приладдя для імпровізованої пожежної машини.

— Я створив групу в телеграмі, збирали з місцевих кошти на рукава, на усі апарати. Якби не цей трактор, у нас би понад 90% села просто згоріло б. Пожежники сюди приїжджали, але вже після обстрілів, коли не було що гасити, — розповів Іван Фролов.

Один з виїздів чоловіків на місце удару у Котляревому. Скриншот з відео Один з виїздів чоловіків на місце удару у Котляревому. Скриншот з відео

Нагадаємо, увечері 1 березня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства. Займання було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Також ударною хвилею пошкоджено розташовані поряд житлові будинки.

Через російські обстріли станом на січень 2023 року у селі Котляреве Миколаївської області було зруйновано або знищено 70% будівель.

Дивіться також фоторепортаж «НикВести» з напівзруйнованого Котляревого.