Українські захисники сьогодні, 23 лютого, знищили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У. Він почав втрачати висоту поблизу міста Єйськ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

У розвідці зазначили, що «цінний російський літак» збили у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ над Азовським морем.

«У результаті спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Повітряних Сил ЗСУ над Азовським морем збили черговий цінний російський літак А-50У. Знищений А-50У ― нова модернізована російська версія літака», — повідомляє розвідка.

ГУР показало останню траєкторію польоту збитого А-50. Фото: ГУР

Варто нагадати, що Росія мала всього 9 таких літаків, але не всі з них боєздатні. Літак А-50 — це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів.

Раніше, в районі Східного напрямку українські військові знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 противника.