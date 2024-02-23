Сьогодні, 23 лютого, українські військові збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це сталося над Азовським морем.
Про це повідомили джерела «РБК-Україна» та LIGA.net у Силах оборони.
Джерела видання повідомляють, що це була спільна операція Повітряних сил та ГУР. Рівень пошкодження уточнюється.
«Шанси на збереження літака мінімальні», – повідомили джерела.
Оновлено о 20:12.
Інформацію підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.
Варто нагадати, що Росія мала всього 9 таких літаків, але не всі з них боєздатні. Літак А-50 – це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів.
Раніше, в районі Східного напрямку українські військові знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 противника.
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Сьогодні, 23 лютого, українські військові збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це сталося над Азовським морем.
Про це повідомили джерела «РБК-Україна» та LIGA.net у Силах оборони.
Джерела видання повідомляють, що це була спільна операція Повітряних сил та ГУР. Рівень пошкодження уточнюється.
«Шанси на збереження літака мінімальні», – повідомили джерела.
Оновлено о 20:12.
Інформацію підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.
Варто нагадати, що Росія мала всього 9 таких літаків, але не всі з них боєздатні. Літак А-50 – це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів.
Раніше, в районі Східного напрямку українські військові знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 противника.