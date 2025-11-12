  • середа

Експрокурор САП розкрив деталі угоди Кауфмана у справі аеропорту Одеси

Експрокурор САП розкрив деталі угоди Кауфмана у справі аеропорту Одеси. Ілюстративне фото: Одеса.newsЕкспрокурор САП розкрив деталі угоди Кауфмана у справі аеропорту Одеси. Ілюстративне фото: Одеса.news

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький заявив, що угода між слідством і бізнесменом Борисом Кауфманом може залишити місто без контролю над аеропортом та не компенсує всі збитки, завдані бюджету.

Про це повідомила Судова-юридична газета.

За словами Станіслав Броневицького, позиція обвинувачення передбачала повернення майна аеропорту до Одеської міської ради або компенсацію збитків. Натомість укладена угода дозволяє місту отримати лише старий термінал, непридатний для експлуатації, а Кауфман має компенсувати лише один мільярд гривень при оцінених збитках у 2,5 мільярда гривень.

Колишній прокурор також повідомив, що керівник САП Олександр Клименко наполягав на підписанні угоди ще з вересня 2023 року та підтримував неформальні контакти із захистом бізнесмена. Детектив НАБУ Андрій Браверман відмовився підписувати обвинувальний акт, на основі якого суд затвердив угоду, вважаючи її невигідною для держави.

За підрахунками Броневицького, чистий дохід Одеського аеропорту за 2012–2022 роки перевищив 2,5 мільярда гривень, які мали надійти до міського бюджету. Нині зміст угоди обмежений у доступі, однак колишній прокурор готовий публічно обговорити всі обставини її підписання.

У червні Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання провини семи осіб, причетних до злочинної групи, що контролювала Одеську міську раду та отримувала прибутки від місцевих підприємців. Серед них, колишні посадовці мерії та бізнесмени, включно з Борисом Кауфманом і Алексом Боруховичем.

Нагадаємо, у 2011 році влада Одеса вирішила передати у приватну власність 77,9% місцевого аеропорту маловідомій компанії.

