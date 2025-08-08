Справи про аеропорт «Одеса» і місцевих криміналітетів об’єднали через проблеми з експертизою голосу, — САП
- Світлана Іванченко
19:56, 08 серпня, 2025
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко пояснив, чому розслідування про привласнення Одеського аеропорту та діяльності злочинного угруповання в місті об’єднали в одне провадження.
Про це він розповів в інтерв’ю виданню ZN.
За словами очільника САП, об’єднання відбулося у 2025 році під час укладання угоди зі співвласником аеропорту Борисом Кауфманом. Окрім нього та бізнесмена Олександра Грановського, у справі про ОЗУ фігурували представники міської влади.
— Наша основна проблема в тому, що фоноскопічна експертиза не підтвердила ідентичність голосу основного фігуранта, — зазначив Олександр Клименко.
За словами очільника САП, це були технічні особливості умов запису звуку. Фігурант не перебував у приміщенні, де вели запис, він говорив телефоном на гучномовці, тому експерти й не змогли підтвердити, що це голос Кауфмана.
— Через проблеми з експертизою нам вдалося в межах справи підтвердити неспростовними доказами тільки хабарі, що, чесно кажучи, не дуже тягне на діяльність організованого злочинного угруповання. Але основним є те, що люди, які не співпрацювали зі слідством, пішли до суду в межах цієї справи. А ті, хто укладав угоду і фігурував в обох провадженнях, потрапили в об’єднане провадження: їх виділили, об’єднали й направили до суду з угодою, — пояснив Олександр Клименко.
Клименко наголосив, що очищення Одеси від корупційних схем, ще далека від завершення.
— Наша справа — один із багатьох складників цього процесу. Провідну роль має все-таки відіграти громада міста,— підсумував очільника САП.
Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості семи осіб, яких обвинувачували у справі про заволодіння майном міжнародного аеропорту «Одеса».
