Ворожий винищувач Су-34

Зранку 18 лютого в районі Східного напрямку українські військові знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 противника. Вчора було зафіксовано збиття трьох ворожих літаків того ж типу.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Су-34 здатні завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також уражати повітряні цілі.

Також військові розповіли, що ворог атакував шістьма зенітними керованими ракетами С-300, трьома крилатими ракетами Х-22 та керованою авіаційною ракетою Х-59.

ЗСУ ліквідувати 12 ударних безпілотників типу Shahed та ракету Х-59. Збивали ці цілі у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, що окупанти за добу атакували Миколаївщину артилерією та дронами.