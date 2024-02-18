Ілюстраційне фото, берегова лінія міста Очаків

Російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вчора, 17 лютого, російські військові тричі обстрілювали акваторію та берегову смугу міста Очаків. Постраждалих немає.

Також 17 лютого, о 10:24, ворог атакував FPV-дронами територію Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Атака по Миколаєву 7 лютого

Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об'єкта внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.

Обстріл Миколаєва 8 лютого

Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.

Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'ять житлових будинків опинилися без опалення.