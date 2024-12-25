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У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа

У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа. Фото: «МикВісті»У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа. Фото: «МикВісті»

Увечері 24 грудня в костелі Святого Йосифа в Миколаєві відбулося святкове богослужіння до Святвечора перед Різдвом.

Про це повідомляють «МикВісті».

Традиційно до храму було передано Вифлеємський вогонь миру, який доставили пластуни — українські скаути. Цей вогонь символізує світло надії та єднання, яке передається з Вифлеєму до вірян у всьому світі.

Під час богослужіння пастир зачитав уривки з Євангелія, після чого парафіяни отримали можливість самостійно прочитати тексти зі Священного Писання.

— Ми молимось за полонених, поранених, загиблих та зниклих безвісті наших захисників. Нехай Різдво принесе мир нашій батьківщині, — звернувся до прихожан пастир. 

У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа. Фото: «МикВісті»У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа. Фото: «МикВісті»У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа. Фото: «МикВісті»У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа. Фото: «МикВісті»У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа. Фото: «МикВісті»У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа. Фото: «МикВісті»У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа. Фото: «МикВісті»У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа. Фото: «МикВісті»У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа. Фото: «МикВісті»

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